Scandale d’agression sexuelle au XV de France : La FFR met la pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France traverse une nouvelle tempête médiatique dans le cadre de son déplacement en Argentine, avec les accusations d'agression sexuelle dont font l'objet Hugo Auradou et Oscar Jegou. Florian Grill, le président de la FFR, prend de nouveau la parole sur ce scandale et met la pression afin que le dossier soit réglé au plus vite.

Cet été 2024 sera à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du XV de France, mais pas pour les bonnes raisons. Après l'épisode de la vidéo montrant des propos à caractère raciste de la part de Melvyn Jaminet, Fabien Galthié et son staff doivent gérer un autre scandale encore plus grave puisqu'Hugo Auradou et Oscar Jegou sont accusés de viol de la part d'une Argentine. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dans l'hôtel du XV de France, actuellement en tournée en Amérique du Sud pour une série de test-matchs.

Scandale d’agression sexuelle au XV de France : L'énorme coup de gueule de Laporte https://t.co/SSC8CBBL9I pic.twitter.com/Rn3FoF89oQ — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

« Nous faisons confiance à la justice »

Interrogé par L'EQUIPE, Florian Grill s'exprime sur les derniers éléments de la procédure, lui qui s'est rendu sur place en urgence après qu'Hugo Auradou et Oscar Jegou aient été mis en prison : « Nous avons rencontré un bras droit de la procureure et la femme qui est chargée du dossier pour que notre avocat commence à évoquer un certain nombre de faits qui entrent en contradiction avec la version abondamment décrite dans les médias argentins suite aux déclarations de la victime présumée. Nous ne sommes ni juge, ni enquêteurs. Nous faisons confiance à la justice argentine, mais nous souhaitons que les joueurs et leur avocat aient le plus rapidement possible la possibilité de mettre en avant ces potentielles contradictions. Sachant qu'il y a un autre rendez-vous de l'avocat jeudi avec la procureure au cours duquel il va lister tous les points qui questionnent », lâche le patron de la FFR.

« Nous voulons que les choses aillent vite »

Et Florian Grill poursuit en affichant sa volonté de faire accélérer la cadence de l'enquête, alors que les deux joueurs du XV de France sont retenus dans des conditions compliquées : « Même si nous sommes dans une période de vacances ici, nous voulons que les choses aillent vite. C'était le sens de notre déplacement à Mendoza ». Affaire à suivre...