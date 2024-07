Scandale d’agression sexuelle au XV de France : L'énorme coup de gueule de Laporte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France se serait bien passé de cette nouvelle affaire. Après les propos racistes de Melvyn Jaminet, les Bleus ont été secoués par l'arrestation d'Oscar Jegou et Hugo Auradou. Les deux internationaux sont accusés d'agression sexuelle en Argentine. Ancien président de la FFR, Bernard Laporte n'a pas hésité à tacler son successeur Florian Grill.

Le XV de France enchaîne les scandales. Alors que la tournée d’été a débuté, les Bleus se sont retrouvés au cœur de la tourmente. Membre de ce groupe, Melvyn Jaminet est retourné en France après avoir tenu des propos racistes. Quelques jours plus tard, la FFR a annoncé l’arrestation d’Oscar Jégou et Hugo Auradou, accusés d’agression sexuelle en Argentine. Ancien président de la FFR, Bernard Laporte a donné son avis sur ces affaires. Après avoir eu un mot de sympathie pour la victime, il a pointé du doigt le laxisme de la Fédération.

Laporte accuse la Fédération

«Il faut d’abord avoir un mot pour la victime présumée mais il faut aussi respecter la présomption d'innocence. J’ai des contacts et il se dit tout et son contraire sur cette affaire. Si les faits sont avérés, c’est très grave, inqualifiable, intolérable (...) Mais pourquoi ces joueurs peuvent sortir et faire autant de conneries? Pourquoi il n’y a pas un cadre où on leur dit 'vous portez le maillot de l'équipe de France, vous représentez la France à l’étranger, donc vous devez avoir une tenue exemplaire'? De l’extérieur, ça semble être un peu la cacophonie, il faut dire les choses comme elles sont » a-t-il déclaré sur le plateau de BFM TV.

La réponse de Grill

Pointé du doigt, Florian Grill a répondu aux accusations de Laporte dans la foulée. «Il y a un bien un cadre. Bernard Viviès est le chef de délégation. Mathieu Brauge le team manager. Le principe que nous devons à l’évidence revisiter est celui mis en place du temps de la gouvernance de Bernard Laporte: responsabilité et autonomie avec des leaders qui doivent maîtriser. Au regard des événements, il va bien sûr falloir, en concertation avec le staff, les joueurs mais aussi la LNR, revoir le principe. C’est une évidence même si ce n’est pas notre priorité du jour. » a-t-il lâché au micro de RMC.