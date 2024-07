Scandale d’agression sexuelle au XV de France : Galthié vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a vu son quotidien voler en éclat par la plainte pour des faits de violences sexuelles à l’encontre d’Oscar Jegou et Hugo Auradou, arrêtés en Argentine et placés en détention. Un « traumatisme » pour Fabien Galthié et le reste des internationaux présents en Amérique du Sud pour cette tournée estivale.

Présent avec le XV de France pour une tournée en Amérique du Sud, Oscar Jegou et Hugo Auradou sont accusés d'agression sexuelle par une femme en Argentine. Des faits qui se seraient produits dans la nuit du samedi 6 juillet au dimanche 7 juillet et qui sont niés par les deux joueurs. « Ils ne peuvent croire en cette accusation, a réagi leur avocat Rafael Cuneo Libarona, auprès de Rugbyrama. Il y a eu du sexe, oui. Mais cela fut consenti (...) Ils sont préoccupés, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ils veulent se battre pour démontrer la vérité. Moi, je les crois et me battrai à leurs côtés pour prouver leur innocence. » Présent en conférence de presse à la veille du match contre l’Uruguay (ce mercredi à 19h), Fabien Galthié est revenu pour la première sur une affaire vécue comme un « traumatisme » par le XV de France.

« Je parlerais de sidération pour le groupe »

« Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme. Il y avait une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et que la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires (lundi). Ça a été une journée très difficile, a indiqué le sélectionneur des Bleus, rapporté par L'Equipe. Je parlerais de sidération pour le groupe, c'est une période très difficile pour nous à vivre et c'est dans ces conditions très difficiles qu'on prépare ce match (en Uruguay) (...) Dans ce contexte difficile, l'équipe va jouer. On verra demain (mercredi). Nous devons traverser cette période difficile. »

« Une pensée pour la victime »

« La première des choses, c'est d'avoir une pensée pour la victime, a poursuivi Fabien Galthié. Nous avons parlé avec les joueurs, et tout est mis en œuvre de notre côté pour accompagner le travail de la justice argentine, pour l'aider à faire son travail. Tout est mis en œuvre également pour accompagner les joueurs concernés mais aussi toute la délégation pour vivre ce moment-là. Je dois dire aussi que nous sommes sans concession avec le respect des règles et la protection de la liberté. Pour nous, c'est une valeur fondamentale de notre mode de fonctionnement. À l'heure actuelle, nous avons la chance d'avoir Florian Grill, le président de la FFR et Jean-Marc Lhermet (vice-président) qui sont présents sur place (à Buenos Aires). Ils ont accompagné les personnes en capacité pour travailler sur ce dossier extrasportif. »