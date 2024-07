Scandale au sein du XV de France, «ils veulent se battre pour la vérité»

Axel Cornic

Actuellement en Argentine pour la tournée estivale du XV de France, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été arrêtés par la police. Ils sont accusés par une femme d’agression sexuelle et de violences et leur situation commence à sérieusement inquiéter, alors qu'ils nient tous les faits qui leur sont actuellement reprochés.

Alors qu’on se demandait comment le rugby français allait gérer l’affaire de racisme liée à Melvyn Jaminet, un autre scandale a éclaté. Deux internationaux du XV de France sont en effet accusé d’agression sexuelle ainsi que de violence pour des faits remontant à la nuit entre le 6 et le 7 juillet dernier. Une affaire très sérieuse, qui a fait presque fait oublier la frasque de l’arrière du RCT.

Scandale au sein du XV de France, il sort enfin du silence ! https://t.co/hoqqMkxNrh pic.twitter.com/HLSwIUvhFt — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

« Ils m’ont dit qu’ils ne l’ont jamais obligée à faire quoi que ce soit »

L’avocat des deux joueurs du XV de France qui sont Oscar Jégou et Hugo Auradou, respectivement joueur du Stade Rochelais et de la Section Paloise, est sorti du silence ce mardi. « Ils m’ont dit qu’ils ne l’ont jamais obligée à faire quoi que ce soit. Ils ne l’ont pas frappée, non plus. Oscar Jegou et Hugo Auradou ne comprennent pas ce qu’il se passe. Ils ne peuvent croire en cette accusation. Il y a eu du sexe, oui. Mais cela fut consenti. Voilà ce qu’ils disent et après les avoir longuement entendus, je les crois » a expliqué Rafael Cuneo Libarona, d’après Rugbyrama.

« Moi, je les crois et me battrai à leurs côtés pour prouver leur innocence »

« Ils sont préoccupés, comme vous pouvez l’imaginer. Mais ils veulent se battre pour démontrer la vérité » a poursuivi Me Cuneo Libarona. « Moi, je les crois et me battrai à leurs côtés pour prouver leur innocence. […] Aujourd’hui, j’ai passé du temps avec eux, au centre de détention de la capitale fédérale. Le sélectionneur (Fabien Galthié, NDLR) est aussi venu. Le consul de France en Argentine et l’ambassadeur de France en notre pays se sont également déplacés ».