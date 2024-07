XV de France - Affaire Jégou-Auradou : Un nouveau dérapage qui ne passe pas ?

Axel Cornic

Le rugby tricolore vit un été d’enfer avec deux affaires gravissimes, notamment la mise en examen par la police argentine des internationaux Oscar Jégou ainsi que Hugo Auradou pour viol aggravé. Et dans ce climat délétère autour du XV de France, chaque petite phrase peut être mal prise et créer quelques tensions...

Cette tournée en Amérique du Sud était censée construire un groupe solide et permettre à certains joueurs de s’affirmer, comme Anthony Jelonch en 2021, lors de celle en Australie. Mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a été simplement catastrophique pour le XV de France !

JO Paris 2024 : Antoine Dupont va rater un événement historique ! https://t.co/rSyPrSRFSZ pic.twitter.com/bo2OfZexYZ — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Le rugby français en crise

Melvyn Jaminet, qui devait récupérer son statut de leader après une période compliquée, a ouvert le bal du sordide. L’arrière du XV de France et du RCT a en effet publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où on le voit très alcoolisé tenir des propos ouvertement racistes lançant notamment : « Je te jure, le premier Arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque ». Et seulement quelques heures après, le rugby français est tombé d’encore plus haut, avec l’arrestation puis la mise en examen d’Oscar Jégou et d’Hugo Auradou pour viol aggravé.

« En soirée, les troisièmes lignes ce sont toujours ceux qui ont le plus de succès »

Depuis, les deux internationaux du XV de France ont été placé en détensions en résidence surveillée par le parquet de Mondoza, mais risquent toujours entre 8 et 20 ans de réclusion si les faits de violence sexuelle et physique sont avérés. Une situation assez grave et pas vraiment propice à l’humour, avec une petite phrase qui a beaucoup fait réagir ces dernières heures. « En soirée, les troisièmes lignes ce sont toujours ceux qui ont le plus de succès. Vous pouvez y aller, c'est garanti » a déclaré Philippe Boher, entraineur adjoint de la France U20, qui a perdu ce vendredi en finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (21-13). Evidemment, impossible de ne pas faire le lien avec le troisième-ligne Oscar Jégou, qui avait remporté le Mondial U20 il y a tout juste un an.