JO Paris 2024 : Antoine Dupont va rater un événement historique !

Le grand rendez-vous approche avec le coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris 2024 donné officiellement le vendredi 26 juillet lors d'une cérémonie d’ouverture historique se déroulant sur la Seine. Un rendez-vous auquel vont participer les délégations, mais Antoine Dupont et son équipe de rugby à VII ne seront pas de la partie, pour une bonne raison.

L’attente arrive à son terme dans une semaine. Le 26 juillet prochain, le coup d’envoi des JO de Paris 2024 sera officiellement donné avec une cérémonie d’ouverture exceptionnelle qui aura lieu pour la première fois en dehors d’un stade. 206 délégations et plus de 10.000 sportifs défileront sur la Seine pour un spectacle majeur d’une durée de 3h45, mais tous les participants de ces Jeux olympiques n’auront pas la chance d’être de la partie. C’est notamment le cas d’Antoine Dupont.

Pas de cérémonie d’ouverture pour les Bleus du rugby à VII

Et pour cause, certains athlètes démarreront les Jeux olympiques dès le 24 juillet, à l’occasion notamment du tournoi masculin de rugby à VII. C’est Antoine Dupont et ses partenaires de l’équipe de France sont donc concernés, eux qui pourraient avoir à préparer une demie voire une finale le lendemain de la cérémonie d’ouverture. On voit mal comment faire coïncider ces deux rendez-vous.

« On aurait bien aimé y participer mais ça me paraît très complexe »

« On n’a pas prévu d’y aller, c’est comme ça. C’est une pression que l’on ne veut pas s’accorder, a répondu l’entraîneur Jérôme Daret dans le Midi Olympique. J’ose espérer que l’on sera sur les phases finales. Ce sera une journée d’optimisation de la performance. On aura besoin de gérer la bobologie après avoir enchaîné quatre matchs. La régénération et la récupération font partie des axes très importants. On aurait bien aimé y participer mais ça me paraît très complexe. Il nous faut encore façonner cette journée du vendredi pour aborder les demies et la finale dans les meilleures conditions, dans le cas où l’on serait qualifié. Si ce n’est pas le cas, ce sera avec une volonté de faire plaisir à nos supporters en terminant le tournoi de la meilleure des manières. »