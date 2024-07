Rugby : Antoine Dupont connait enfin sa nouvelle équipe !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup puis le Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont débute officiellement une nouvelle aventure. La star du rugby tricolore est en effet sélectionnée avec l'équipe de France de rugby à 7 pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec les épreuves qui se tiendront à partir du 24 juillet prochain au Stade de France.

L’année 2024 pourrait bien être celle d’Antoine Dupont. S’il a raté la chance d’offrir au XV de France son premier titre mondial à l’automne dernier, le demi de mêlée de 27 ans s’est rattrapé depuis avec la victoire en Champions Cup et celle en finale du Top 14 avec le Stade Toulousain. Mais le meilleur est encore à venir...

Dupont sera bien à Paris 2024

Car dans exactement 16 jours, il va entrer en lice pour tenter d’offrir à la France sa première médaille olympique en rugby à 7 ! Ce lundi, l’équipe de France olympique a annoncé la liste des joueurs qui disputeront les Jeux Olympiques de Paris 2024 et Antoine Dupont en fait partie. Ce n’est évidemment pas une surprise, puisqu’il a notamment fait pas mal de sacrifices cette saison pour y être, ne disputant notamment pas le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France.

Peu de surprises pour France 7

🚨 SÉLECTION OFFICIELLE POUR PARIS 2024Découvrez nos athlètes qui porteront les couleurs tricolores pour les Jeux Olympiques en rugby à 7 🏉Rendez-vous au Stade de France 🏟️ pic.twitter.com/d0HNtpnMAC — Equipe France (@EquipeFRA) July 8, 2024

La star du rugby tricolore a l’avantage d’avoir déjà côtoyé ses coéquipiers, avec une médaille d’or à Los Angeles et une victoire lors du tournoi final des HSBC SVNS Series à Madrid et n’arrive donc pas en terrain inconnu. On retrouve ainsi le capitaine Paulin Riva, Jean-Pascal Barraque, Théo Forner, Aaron Grandidier Nkanang, Jefferson Lee Joseph, Stephen Parez-Edo Martin, Varian Pasquet, Rayan Rebbadj, Jordan Sepho, Andy Timo et Antoine Zeghdar. Les deux réservistes sont Nelson Epée, coéquipier de Dupont au Stade Toulousain et William Iraguha.