JO 2024 : Alaphilippe absent ? Un proche sème le doute

Jean de Teyssière

C'est l'un des grands absents français du Tour de France. Julian Alaphilippe a décidé de ne pas y participer pour se concentrer sur la préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans 5 jours, Thomas Voeckler sélectionnera les cyclistes qui y prendront part et pour Franck Alaphilippe, rien n'est encore moins sûr que son cousin y participe.

Ce début de Tour de France a souri aux Français. Romain Bardet ( dsm Firmenich ) a remporté la première étape, tandis que Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) a remporté la deuxième étape. Mais le grand absent s'appelle Julian Alaphilippe qui aurait pu tirer son épingle du jeu mais préfère faire l'impasse pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

«S'il manque au Tour ? Bien sûr qu'il manque»

Au cours d'une interview accordée à Cyclism'Actu, le cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe, Franck Alaphilippe a donné des nouvelles du double champion du monde de cyclisme avant le départ de la cinquième étape du Tour de France : « Comment va Julian Alaphilippe ? Ça va pas mal. Il a fait le choix de ne pas faire le Tour, donc là il est en plein entraînement. Il avait déjà montré au Giro que sa forme était ascendante, et il l'a reconfirmé la semaine dernière en Slovaquie. Donc ça va plutôt bien pour lui. S'il manque au Tour ? Bien sûr qu'il manque. Les Français l'adorent. Ceux qui suivent le cyclisme de près connaissent et aiment son côté attaquant. Maintenant, il y a quand même déjà deux victoires françaises, donc on ne peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que Julian manque. »

«Si jamais il ne fait pas les JO et bien il s'entraîne pour la suite de la saison»