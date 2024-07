JO du Paris 2024 : Il veut imiter Dupont, le désastre est total

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup et le Top 14 avec son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont va se lancer un nouveau défi avec les Jeux Olympique de Paris 2024. Après avoir mené France 7 vers son premier succès dans les SVNS Series, la star tricolore souhaiterait boucler une année 2024 incroyable avec une médaille d’or… mais d’autres n’auront pas cette chance.

La saison est officiellement terminée et les rugbymen peuvent enfin prendre un peu de repos. Enfin, pas tous, puisque Antoine Dupont a encore un dernier titre à aller chercher ! Le capitaine du Stade Toulousain va en effet être le fer de lance de France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec des épreuves qui débuteront le 24 juillet prochain et se tiendront au Stade de France de Saint-Denis.

« J’ai une semaine de vacances avant de rejoindre le groupe pour les JO »

Dès le coup de sifflet final de la finale du Top 14, largement remportée par le Stade Toulousain face à l’UBB (59-3), Dupont s’est déjà projeté sur son prochain objectif. « J’ai une semaine de vacances avant de rejoindre le groupe pour les JO. Je vais bien décompresser, bien profiter pour arriver avec un mental frais et motivé pour repartir et essayer de gagner encore quelque chose. Mais on va quand même profiter quelques jours » a déclaré Antoine Dupont, au micro de France Télévision .

