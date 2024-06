Finale Top 14 : Insatiable, Dupont vise déjà les JO 2024 !

Axel Cornic

Quelques semaines après avoir remporté la Champions Cup, Antoine Dupont a frappé un autre gros coup avec son club du Stade Toulousain, en allant cherche le Bouclier de Brennus face à l’UBB (59-3). Mais pas le temps de se reposer, puisque la star du rugby tricolore va désormais devoir se tourner vers les Jeux Olympiques de Paris 2024.

C’était une véritable démonstration. Alors que les deux meilleures attaques du Top 14 s’affrontaient en finale, le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée de l’UBB de Damian Penaud et de Louis BIelle-Biarrey. Le résultat est sans appel, avec l’un des plus gros écartes de l’histoire du Championnat de France.

𝟮𝟯𝗫 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🤩Historique, nos Stadistes ajoutent un 23ème Bouclier de Brennus à leur palmarès ❤️🖤 pic.twitter.com/ax61nhljRI — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 28, 2024

Encore un grand Dupont

Comme souvent avec le Stade Toulousain, c’est Antoine Dupont qui a sonné la charge. Avec un essai dès la 6e minutes, puis un autre peu après la vingtième minute de jeu, le capitaine rouge et noir a encore une fois été partout. Il n’a été éclipsé que par Thomas Ramos, lui aussi auteur d’un doublé mais surtout nouveau meilleur marqueur de l’histoire du club toulousain, dépassant un certain Jean-Baptiste Elissalde.

« Je vais bien décompresser, bien profiter pour arriver avec un mental frais »