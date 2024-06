Top 14 : Avant le choc, l'UBB prévient Dupont !

Jean de Teyssière

La quatrième demi-finale a été la bonne pour l'UBB. Longtemps, le club bordelais s'est heurté au plafond de verre des demi-finales, échouant trois fois consécutivement. Cette année, les hommes de Yannick Bru sont parvenus à enfin intégrer la finale et affronteront le Stade Toulousain ce vendredi soir, au Stade Vélodrome. Avant la rencontre, Maxime Lucu, le capitaine bordelais l'assume : ils veulent gagner.

Pour gagner face au Stade Toulousain en finale du Top 14, il faut se lever tôt ! Depuis 2006, Toulouse n'a perdu aucune de ses six finales pour le Bouclier de Brennus. Surtout, les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont jamais perdu face à une équipe jouant sa première finale depuis 1969. C'était face au CA Bègles, qui s'est uni avec le Stade Bordelais en 2006 pour fonder l'UBB. Et si c'était un signe ?

«On vient ici pour jouer une belle finale, pour essayer de remporter le titre»

Avant la rencontre, Maxime Lucu, le capitaine et demi de mêlée de l'UBB était en conférence de presse et s'est montré prêt à aller au combat : « Il y a beaucoup d'attente, beaucoup d'excitation. On voulait emmener le club de Bordeaux en finale. On avait échoué les trois dernières années, et c'était forcément une étape qu'on voulait vivre avec ce groupe-là. Il progresse, il l'a encore montré cette saison. Cette finale, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait cette année. Mais on vient ici pour jouer une belle finale, pour essayer de remporter le titre, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est ça qui prédomine. L'état d'esprit a été dans ce sens-là cette semaine . »

«Il faut lâcher toutes nos forces dans la bataille pour inverser tout ça»