Finale Top 14 : Quelles chances pour l’UBB ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Grande première pour l’Union Bordeaux-Bègles qui va découvrir le prestige d’une finale de Top 14 ce soir à Marseille. Une jolie récompense pour la formation de Yannick Bru et pour cette génération de joueurs qui truste les premiers rôles depuis plusieurs années. Mais pour soulever le Bouclier de Brennus, il va falloir gravir la dernière marche, la plus haute, le Stade Toulousain.

A quelques heures de la finale, les pronostics sont assez catégoriques. Il n’y a qu’un favori pour succéder au Stade Toulousain : Le Stade Toulousain lui-même. Les hommes d’Ugo Mola ont survolé le championnat de Top 14, malgré les doublons et la Coupe du monde, et surfe encore sur leur sixième étoile en Coupe des Champions gagnée à Tottenham face au Leinster. Antoine Dupont et ses coéquipiers semblent en effet bien difficile à battre, sûrs de leur force, et cohérents dans leur rugby de mouvement et d’initiative si caractéristique. Dans l’histoire, le Stade a déjà gagné 22 des 28 finales de Top 14 que le club a disputé, et notamment les 9 dernières. Comment donc l’UBB, dont c’est la première aventure à ce stade de la compétition peut réussir à contrer une telle machine à gagner ?

Les compositions officielles sont là ! 🔥Découvrez les acteurs du dernier acte de la saison avec deux "surprises" : Ben Tameifuna et Matthieu Jalibert titulaires ! 👀Qui va remporter cette #FinaleTOP14 selon vous ? pic.twitter.com/js7vQ565Zp — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 27, 2024

Les ballons portés de l’UBB

D’abord, prenons acte que dans le rugby, comme dans beaucoup d’autres sports, tout peut arriver, tout n'a pas été anticipé. Un carton jaune, un carton rouge, une blessure d’un joueur cadre tôt dans le match… Autant d’aléas, qui favorise l’indécision du résultat final et donne du piment au scénario du match. Mais ce n’est pas quelque chose de souhaitable, pour aucune des deux équipes. Car c’est aussi par le jeu que la décision peut se faire. Statistiquement, Toulouse marque beaucoup d’essais. Il faudra donc que les Bordelais soient très solides en défense. La base ! Mais Toulouse en encaisse beaucoup aussi. Notamment sur ballon porté. Comme ce fut le cas contre La Rochelle en demi-finale. Et l’UBB a dans sa panoplie un joli pack capable, notamment après une touche, de venir enfoncer la défense toulousaine. Mais côté bordelais, la lumière peut aussi venir de la ligne de trois-quart dont on a vanté les prouesses tout au long de l’année et qui a alimenté le récent XV de France. Avec des joueurs comme Buros, Penaud, Depoortère, Moefana et Bielle-Biarrey, les Girondins ont les armes pour « envoyer du jeu » et jouer de leur vitesse. Comme ce fut le cas lors de leur victoire en championnat à Chaban-Delmas contre Toulouse en mars dernier (31-28).

Jalibert, le coup de poker