Rugby - Jalibert : Annonce surprise avant la finale du Top 14 !

Axel Cornic

Le doute planait ces derniers jours, mais l’Union Bordeaux-Bègles a mis fin au suspense. Yannick Bru a en effet décidé de titulariser Matthieu Jalibert ainsi que Ben Tameifuna pour la finale du Top 14 face au Stade Toulousain (ce vendredi, 21h05). Les deux étaient initialement annoncés forfait pour cette rencontre.

Le Top 14 est prêt à livrer son dénouement. Le Stade Toulousain remet son titre en jeu et va tenter de réaliser un magnifique doublé, après avoir remporté la Champions Cup face au Leinster. Pour ce rendez-vous Ugo Mola a sorti l’artillerie lourde, avec notamment la paire formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Toulouse, en route vers le doublé ?

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 🚨Voici le dernier XV de départ de cette saison 2023/2024 🔥#FinaleTOP14 pic.twitter.com/5IvzSWbmUC — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 27, 2024





Mais à Toulouse, il y a des stars à chaque poste ! A part Rodrigue Neti qui remplace un Cyril Baille blessé, on peut retrouver plusieurs grands noms du XV de France comme Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Thibaud Flament, François Cros, Alexandre Roumat et Thomas Ramos. A noter également les titularisations de l’Anglais Jack Willis, de l’arrière ou ailier écossais Blair Kinghorn, ainsi que l’Argentin Juan Cruz Mallia et la paire de centre formée par Pita Akhi et Santiago Chocobares.

Jalibert et Tameifuna titulaires !

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼 ♟Voici les 23 Bordeaux & Blanc qui affronteront le Stade Toulousain demain à 21h05 !𝔽𝕀ℕ𝔸𝕃𝔼🏟 Orange Vélodrome📆 28 juin📱 #STUBB➡️ https://t.co/kVaiadm0XB#iloveubb #FinaleTOP14 #marseille pic.twitter.com/zgqURbi6Np — UBB Rugby (@UBBrugby) June 27, 2024





Pour espérer contrer l’armada toulousaine, Yannick Bru a décidé de sortir lui aussi la grosse équipe... avec deux très grosses surprises ! Victime d’une déchirure à la cuisse le 8 juin dernier, Matthieu Jalibert sera en effet titulaire au poste de numéro 10, aux côtés de l’inamovible Maxime Lucu. Également annoncé forfait après une blessure à l’épaule le week-end dernier, Ben Tameifuna est lui titulaire au poste de pilier droit pour accompagner Maxime Lamothe et Jefferson Poirot. Pour le reste de l’équipe on retrouve notamment Yoram Moefana et Nicolas Depoortère au centre, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud aux ailes, avec Romain Buros en 15.