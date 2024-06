Top 14 : Le Stade Toulousain s’attend à un grand choc

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Les ½ finale du Top 14 débutent à Bordeaux ce vendredi par un immense choc entre Toulouse et La Rochelle. Le Stade Toulousain est évidemment l’immense favori. Mais le retour en forme des Maritimes laisser penser que le doublé Champions Cup / Top14 n’est pas encore dans la poche des Rouge et Noir.

Depuis samedi soir dernier, il souffle comme un petit vent de prudence sur la ville rose. Un petit air d’inquiétude suite à la performance XXL des Rochelais à Toulon sur la pelouse de Mayol. Il y a quelques jours pourtant, au lendemain de la victoire héroïque des Toulousains face au Leinster en Champions Cup, peu de monde, peu d’observateurs, peu de médias, peu de supporters n’ont émis de doute sur l’issu du Top 14. Qui peut donc battre cette incroyable équipe du Stade Toulousain ? Qui peut l’empêcher de réaliser le doublé ? Aucune équipe dans ce monde. Aucune le 26 mai dernier, au lendemain d’une sixième étoile. Mais depuis ? En un mois, l’euphorie toulousaine est retombée et l’humilité a refait surface. A Toulouse, personne ne crie haut et fort que le titre est acquis. Car la performance de La Rochelle, futur adversaire des Rouge et noir, a marqué les esprits.

Les compositions officielles sont sorties ! 🔥Qui du @StadeToulousain ou du @staderochelais remportera la première des #DemiesTOP14 selon vous ? pic.twitter.com/FxyNfjvrxz — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 20, 2024

Un grand Stade Rochelais

On le sait désormais, La Rochelle revient fort. Ce n’est pas un petit Stade Rochelais qui va défier le Stade Toulousain en ½ finale de Top14. Pas du tout la même équipe que celle qui a galéré toute la saison pour entrer dans les six. Ce sera plutôt une belle copie de cette équipe valeureuse et solide qui a déjà atteint deux fois la finale de l’exercice et remporté par deux fois récemment le titre en Champions Cup. Pas la même histoire. Le retour en forme des hommes de Ronan O’Gara équilibre le choc frontal. Et l’affiche annoncée n’en est que plus prestigieuse. Il n’y a pas meilleur duel dans la France du rugby actuel.

« Cette génération va encore gagner des titres »