Top 14 : Lâché par Laporte, il est prêt à prendre sa revanche

Axel Cornic

A la veille d’un match de phase finale face au Stade Rochelais, un long entretien de Paolo Garbisi a été publié par Midi Olympique. L’ouvreur italien y revient notamment sur son départ assez surprenant du MHR, avec un tacle à peine déguisé glissé à Bernard Laporte ainsi qu’à ses anciens dirigeants.

Il y a parfois des opérations assez surprenantes dans le rugby. Cela a été le cas pour Paolo Garbisi, qui était à Montpellier il y a encore quelques mois et qui se retrouve désormais au RCT. Un choix assez surprenant sur le coup, mais qui semble avoir souri au joueur...

« Après cet échange, je me retrouve du bon côté »

Car alors que Montpellier joue son avenir en Top 14, avec un barrage pour ne pas descendre face à Grenoble ce dimanche, Garbisi va lui disputer un match de phases finales face à La Rochelle pour espérer décrocher le Bouclier de Brennus ! « Je ne m’imaginais pas ici, et en vérité, je n’avais jamais projeté de quitter Montpellier. Dans le sport, les choses bougent rapidement. Je l’ai vécu. Après cet échange, je me retrouve du bon côté. Je suis motivé plus que jamais à jouer cette phase finale avec le RCT » a expliqué à Midi Olympique l’international italien, qui avait été échangé avec le talonneur Christopher Tolofua.

« J’estime que la moindre des choses aurait été de me prévenir »