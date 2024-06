Rugby : Il part au clash avec son boss et signe en Top 14 !

Axel Cornic

Depuis la crise du Covi-19, le Top 14 s’est affirmé comme le plus grand championnat de la planète rugby et énormément de stars étrangères ont afflué. C’est le cas de Joe Marchant, qui après avoir parlé avec son sélectionneur de l’époque Eddie Jones, a tiré un trait sur la sélection anglaise pour se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger.

On ne compte plus les stars anglaises qui débarquent dans le Top 14. D’Owen Farrell à Billy Vunipola, ils sont nombreux à avoir décidé de traverser la Manche pour poser leurs valises en France. Mais certains ont franchi le pas bien avant, comme Joe Marchant.

« À l’époque, je savais que je ne faisais pas partie de la sélection pour la Coupe du Monde 2019 »

L’international anglais aux 26 sélections a récemment confié comment il avait peu à peu envisagé un départ vers l’hémisphère Sud et le Super Rugby, après une discussion avec le sélectionneur de l’époque, Eddie Jones. « À l’époque, je savais que je ne faisais pas partie de la sélection pour la Coupe du Monde 2019. Je lui ai dit, parce que je quittais les Harlequins (son ancien club) à ce moment-là et que je cherchais une nouvelle direction : “Écoute, je rêve de jouer dans le Super Rugby depuis longtemps, je l’ai toujours suivi étant jeune. Est-ce que ça te semble une bonne idée ?”. Il m’a répondu : “Génial, fais-le, ce sera vraiment bien pour toi” » a déclaré le trois-quart centre de 27 ans, qui a eu un passage chez les Blues d’Auckland en 2020.

« C’est alors que l’offre du Stade Français est arrivée, et j’ai pensé que ce serait une folie de la refuser »