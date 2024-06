Top 14 : Catastrophe pour l'UBB, Jalibert sort du silence

Arnaud De Kanel

C'est un véritable coup de massue pour l'UBB. Alors que les Unionistes passaient une soirée parfaite samedi avec un succès bonifié qui se dessinait face à Oyonnax, Matthieu Jalibert a été contraint de céder sa place sur blessure. Le verdict est tombé ce lundi pour l'ouvreur qui a annoncé une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Forte de sa large victoire face à Oyonnax (40-7) ce samedi, l'Union Bordeaux-Bègles a sécurisé l'avantage de jouer son barrage à domicile. Toutefois, cette victoire a été ternie par la blessure de leur ouvreur, Matthieu Jalibert. Le Girondin a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, plongeant le club dans l'inquiétude. Jalibert a lui-même annoncé le verdict sur ses réseaux sociaux.

Ma saison est terminée suite à une déchirure musculaire. Difficile de laisser l’équipe si proche du but, mais la vie est parfois injuste. Il nous reste 3 matchs pour atteindre notre rêve. Votre amour nous rend plus fort ❤️🍇Allons y 💪🏻@UBBrugby pic.twitter.com/RgIh5semeM — Matthieu Jalibert (@MattJalibert) June 10, 2024

Terrible nouvelle, Jalibert manquera la fin de la saison

Et comme on pouvait le craindre, Matthieu Jalibert manquera la fin de la saison avec l'UBB, une véritable catastrophe. « Ma saison est terminée suite à une déchirure musculaire. Difficile de laisser l’équipe si proche du but, mais la vie est parfois injuste. Il nous reste 3 matchs pour atteindre notre rêve. Votre amour nous rend plus fort », a écrit l'ouvreur bordelais sur X (ex- Twitter ). « C'est dur à accepter quand tu mets tout en oeuvre pour vivre ce genre de moment. Nous avons beaucoup travaillé collectivement et individuellement pour être à notre place. La vie est parfois injuste, mais c'est la loi du sport », a ajouté Jalibert sur Instagram .

Un jeune de 21 ans pour le remplacer

Privé de Matthieu Jalibert, Yannick Bru devrait logiquement titulariser Mateo Garcia pour affronter le Racing dimanche. Brillant contre les Saracens en huitième de Coupe des champions, l'ouvreur de 21 ans avait ensuite peiné face aux Harlequins, ce qui lui avait valu de ne plus être convoqué avec l'équipe première jusqu'à samedi et le match face à Oyonnax. Un signe du destin certainement...