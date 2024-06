Top 14 : Bernard Laporte prêt à tenter une folie ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour sauver le MHR, Bernard Laporte et son staff vont lutter pour leur maintien en Top 14 dans seulement une quinzaine de jours, avec un barrage face à une équipe de Pro D2. Mais cela ne l’empêche pas de préparer déjà la saison prochaine, avec un recrutement de plus en plus ambitieux... et quelques surprises !

Si Montpellier a largement battu le LOU lors de la dernière journée du Top 14 (41-26), son avenir ne change pas. Le club héraultais va en effet devoir disputer un barrage pour ne pas descendre en Pro D2, ce qui serait un véritable désastre, surtout vu l’investissement fait avec l’arrivée de Bernard Laporte et son staff pléthorique.

Des stars... pour jour en Pro D2 ?

En dépit de cette incertitude au sujet de l’avenir du projet, le MHR a déjà bouclé quelques très gros coups pour la saison prochaine. C’est le cas avec le retour de Mohamed Haouas qui a fait couler beaucoup d’encre, mais Bernard Laporte a également réussi à convaincre l’international anglais Billy Vunipola ou encore l’ailier Madosh Tambwe, qui devrait disputer les barrages de Top 14 avec l’UBB. Mais un nouveau grand nom est annoncé depuis quelques jours...

Un contrat proposé à Stuart Hogg