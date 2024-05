Top 14 : Laporte en pleine tourmente, son staff sort du silence

Axel Cornic

A la lutte pour le maintien en Top 14, le MHR traverserait également une crise interne, avec une cassure nette entre le vestiaire et la direction représentée par Bernard Laporte. Présent en conférence de presse ce mercredi, le manager Patrice Collazo s’est exprimé à ce sujet, écartant le scénario d’une rébellion des joueurs.

Que se passe-t-il à Montpellier ? En grande difficulté au niveau sportif, avec un barrage dans trois semaines qui va décider de son avenir en Top 14 ou de sa descente en Pro D2, le club héraultais semble traverser une grosse crise interne. D’après les informations de Midi-Libre , les joueurs ne seraient pas du tout satisfaits de la méthode employée par Bernard Laporte et son staff et voudraient rencontrer le président Mohed Altrad pour en parler.

Rugby : Dupont flambe, le Stade Toulousain va adorer ! https://t.co/BzxC3qe93n pic.twitter.com/7dyvLgoLgh — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Franchement, la semaine n'a pas changé »

En conférence de presse ce mercredi, à quelques jours d’une rencontre face au LOU en Top 14, Patrice Collazo a été interrogé sur cette supposée cassure en interne. « J'ai lu ça... Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Vous dites que le curseur est monté… Franchement, la semaine n'a pas changé. Vous avez assisté à l'entraînement ? On s'entraîne de la même façon, on n'a pas tout chamboulé car on ne peut le faire. Et on chamboule tout quand rien ne marche. Ce n’est pas le cas aujourd’hui » a expliqué le manager du MHR, d’après RMC Sport .

« Je n'ai pas eu un piquet de grève quand on est arrivé lundi matin »