Rugby : Fiasco pour Clermont, Urios pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Le top 6 était toujours envisageable pour l'ASM Clermont-Auvergne de Christophe Urios. Malheureusement, face à Toulon, les Clermontois se sont lourdement inclinés (10-52), et ils disent définitivement adieu aux phases finales du Top 14. Christophe Urios était très déçu après la rencontre, parlant d'une douche froide.

Après une saison très compliquée, l'ASM Clermont-Auvergne avait pourtant une chance de terminer en beauté en accédant aux phases finales du Top 14. Pour cela, il fallait battre le Racing Club de Toulon ce dimanche. Les hommes de Christophe Urios se sont lourdement inclinés et l'objectif est maintenant de finir le plus haut possible.

«On peut parler de cruelle désillusion, on ne s'attendait pas à ce match»

Dans des propos rapportés par L'Équipe , Christophe Urios, le manager de Clermont, était très déçu après la rencontre : « On peut parler de cruelle désillusion, on ne s'attendait pas à ce match, à ce résultat, vu la préparation du match qui avait été bonne. L'entame est bonne mais on s'est écroulés ensuite. Deux facteurs nous plombent : la touche, qui nous coûte trois essais sur des ballons perdus. Et notre défense. On ne peut pas prendre des essais aussi facilement. Ils marquent des essais à zéro plaquage. Tout ce qu'on avait préparé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui (dimanche), Toulon a été meilleur que nous, tout simplement. »

Top 14 : Urios se fixe un nouvel objectif https://t.co/dYYJCEiUzg pic.twitter.com/euXnuXctCE — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«Ce dimanche soir, c'est la douche froide»