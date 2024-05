Rugby : Urios raconte «les larmes» de ses joueurs !  

Thibault Morlain

Malheureusement pour l’ASM Clermont, il n’y aura pas de finale de Challenge Cup. En effet, les joueurs de Christophe Urios se sont inclinés face aux Sharks. Une défaite amère puisque cela s’est joué à un tout petit point (32-31). Forcément, avec ce scénario cruel, les regrets étaient énormes dans le vestiaire clermontois.

Le parcours européen s’est arrêté en demi-finale pour l’ASM Clermont. Face aux Sharks, les joueurs de Christophe Urios avaient l’occasion d’aller chercher une finale de Challenge Cup. Cela ne sera finalement pas le cas puisque Clermont a perdu la rencontre. Une défaite sur le plus petit des écarts, un point seulement. Un revers sur lequel est revenu Urios, lui qui avait expliqué déjà après la rencontre : « Dans le vestiaire, ça sentait la mort… Quand tu donnes tout et que ça se joue à rien. C’est dur pour les joueurs. On voulait gagner cette coupe d’Europe et je reste convaincu que le vainqueur de cette demi-finale remportera fin mai la compétition ».

Le vestiaire de Clermont en « larmes »

Après la défaite, le vestiaire de Clermont était plus déçu que jamais donc. « Nous sommes sortis de cette compétition que nous voulions gagner. Je retiens deux choses : les larmes après la défaite face aux Sharks. Et en même temps, toute la qualité et le potentiel que nous avons montré dans cette compétition. On a vu une équipe de l’ASM de haut niveau. Certes, nous n’avons pas réussi à battre cette équipe des Sharks et notre objectif n’est pas atteint, mais par contre cela va nous donner beaucoup de confiance pour continuer à avancer », a d’abord expliqué Christophe Urios pour les médias de l’ASM Clermont.

« C’est une vraie déception »