Rugby : Ntamack annonce la couleur après l’exploit !

Le Stade Toulousain s’est qualifié pour la finale de la Champions Cup ce dimanche et affrontera donc le Leinster, tombeur de La Rochelle et de Northampton lors des tours précédents. Romain Ntamack, de retour sur les terrains depuis quelques semaines après sa grave blessure au genou, était forcément aux anges.

Il y aura encore un club français en finale ! Alors que l’UBB s’est fait sortir en quart de finale par les Harlequins, le Stade Toulousain a vengé Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ce dimanche (38-26). Dans un match animé et plaisant à regarder, les hommes d’Ugo Mola ont défait les Anglais et vont donc retrouver le Leinster le 25 mai prochain, au Tottenham Hotspurs Stadium de Londres.

« On n'a pas craqué malgré les temps faibles »

De retour avec son club après une grave blessure au genou qui lui avait fait rater la dernière Coupe du monde, Romain Ntamack s’est exprimé après cette victoire qui a semblé pouvoir échapper au Toulousain à un moment. « On n'a pas réussi à garder notre rythme en deuxième période, ils nous ont mis à mal aussi en revenant très fort. On a fait le dos rond, on n'a pas craqué malgré les temps faibles, on a eu assez de ressources pour ne pas se faire trop peur en fin de match » a expliqué l’ouvreur du Stade Toulousain, au micro de France Télévision .

« On reste sur deux défaites en demi-finales, lourdes et frustrantes, contre eux »