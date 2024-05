Ntamack : La nouvelle annonce pour les Jeux Olympiques 2024

Thibault Morlain

Tandis qu'Antoine Dupont participera aux Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, son compère au Stade Toulousain et du XV de France, Romain Ntamack, va également être impliqué dans ces JO. En effet, à l'occasion du passage de la flamme olympique à Toulouse dans les jours à venir, le joueur de rugby sera l'un des porteurs. Un immense honneur pour Ntamack.

Attendue prochainement en France, la flamme olympique sera présente d'ici quelques jours du côté de Toulouse. Pour l'occasion, la Ville Rose a décidé de faire appel à des sportifs emblématiques de la ville pour être porteurs. Ainsi, Guillaume Restes, gardien de but du TFC, ou encore Romain Ntamack, demi d'ouverture du Stade Toulousain, ont été choisis pour transporter la flamme olympique à Toulouse le 17 mai prochain. Si Ntamack ne participera pas sportivement aux prochains Jeux Olympiques, au contraire d'Antoine Dupont, il sera tout de même impliqué dans l'événement.

« C'est un honneur et une fierté »

Dans un entretien accordé ce vendredi à L'Equipe , Romain Ntamack est revenu sur ce privilège d'être porteur de la flamme olympique. Plus heureux que jamais, le joueur du Stade Toulousain a alotrs fait savoir : « C'est un honneur et une fierté de porter la flamme en Occitanie. Les Jeux Olympiques représentent un événement planétaire que nous avons la chance de recevoir en France. C'est une façon d'y participer à ma petite échelle. Je suis touché. Cette flamme est un véritable symbole. Elle a été portée par de nombreuses personnalités. (...) Depuis que je suis en âge de regarder les Jeux, j'ai suivi toutes les éditions. On regardait ça en famille. Nous connaissions tous les athlètes français ».

