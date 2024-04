Jeux Olympiques 2024 : Après Dupont, un rôle inattendu pour Ntamack !

Thibault Morlain

Après avoir quitté la Grèce, la flamme olympique arrivera d’ici quelques jours en France pour entamer la suite de son périple à quelques jours du début des Jeux Olympiques à Paris cet été. Et c’est Florent Manaudou, nageur, qui sera le premier à porter la flamme olympique sur le territoire français. Quelques jours plus tard, c’est Romain Ntamack qui en fera de même.

Ça n’arrive qu’une fois dans une vie et Antoine Dupont n’a pas voulu la manquer. Cet été, les Jeux Olympiques se dérouleront en France et forcément, tous les sportifs et sportives français veulent être de la partie. C’est donc le cas avec le demi de mêlée du XV de France qui a intégré l’équipe de France de rugby à 7 depuis le début de la saison dans le but d’aller chercher la médaille d’or cet été. Compère de Dupont au Stade Toulousain et avec le XV de France, Romain Ntamack sera lui aussi impliqué dans ces Jeux Olympiques, mais pas d’un point de vue sportif.

Ntamack va porter la flamme olympique

Attendue d’ici quelques jours en France, la flamme olympique débarquera à Marseille. Le 17 mai, c’est à Toulouse qu’elle se trouvera. A cette occasion, il a été annoncé que Romain Ntamack, demi d’ouverture du XV de France et du Stade Toulousain sera porteur de la flamme olympique lors de son passage dans la Ville Rose, au même titre que Guillaume Restes, gardien de but du TFC. Autre star du XV de France, Anthony Jelonch a lui aussi été annoncé comme l’un des porteurs de la flamme olympique quand elle se trouvera dans la région Occitanie.

« Une grande fierté de pouvoir participer à moindre échelle à ces Jeux olympiques »