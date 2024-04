Romain Ntamack se sent « prêt pour les matchs qui comptent »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A l’heure d’entamer la dernière ligne droite de la saison avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack se confie sur son retour à la compétition. L’ouvreur international se sent en pleine forme pour aborder les grandes échéances.

Romain, comment tu te sens physiquement depuis ta reprise ?

De mieux en mieux. D’avoir repris sur des matchs de phase finale, ça m’a permis de me remettre directement dans le bain, de me remettre assez rapidement au niveau. Donc au début physiquement c’était un peu compliqué, mais là au fur et à mesure des entraînements et des matchs, d’enchaîner ça m’a fait du bien. Cela m’a permis de reprendre le rythme. Et honnêtement aujourd’hui je me sens plutôt bien et à l’aise. La blessure est derrière moi.



Et dans le jeu, les automatismes reviennent facilement ?

Oui c’est revenu assez vite. Je pensais que cela prendrait plus de temps que ça mais d’avoir vite repris l’entraînement avec le collectif avant de rejouer cela m’a permis de vite retrouver les repères. Sur le terrain je trouve qu’on se trouve plutôt bien même s’il y a souvent des turn-over dans l’équipe. Chacun arrive à jouer avec le coéquipier qu’il a à côté de lui. C’est agréable quand on a ces sensations-là.



Que te manque-t-il pour être à 100% ?

On verra. Je me sens bien. Je suis à l’aise. Sur mon jeu je pensais être plus en difficulté que ça. Mais j’ai la chance de jouer avec des coéquipiers qui me mettent dans les meilleures conditions possibles pour m’exprimer tranquillement et reprendre le niveau qui était le mien. Pour l’instant je suis satisfait.

« Je ne veux pas être le maillon faible de l’équipe »

N’est-ce pas le meilleur moment pour revenir à l’heure des phases finales ?

Oui, ce sont les meilleurs matchs à jouer. On se bat toute l’année pour se genre de match-là. Moi, je me suis préparé de mon côté pendant ma blessure pour justement être prêt pour ces matchs-là. C’est toujours excitant. Alors il a fallu que je me remette vite au niveau parce que ce sont des matchs couperets, des matchs qui comptent. Il ne faut pas que je sois le maillon faible de l’équipe donc j’ai du m’employer. Et j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire en sorte que tout le travail qui a été fait par les coéquipiers toute la saison ne soit pas gâché sur cette fin de saison.



Les automatismes avec Antoine Dupont sont vite revenus ?

C’est vrai que d’avoir repris avec Antoine ça m’a permis de retrouver des automatismes qu’on a depuis pas mal d’année. Son passage au 7 lui a fait beaucoup de bien. Il est sorti de sa zone de confort. Et ça lui permet de voir autre chose aussi. Il est revenu plein d’ambitions et frais mentalement. Je ne sais pas si ça a changé son jeu. Mais en tout cas il est toujours aussi bon et précieux pour nous. S’il arrive à allier les deux c’est qu’il en est largement capable. Et c'est bénéfique pour lui et pour nous.