Top 14 : «Enc***», Urios insulté, Boudjellal s'en mêle

A domicile, l'UBB n'a fait qu'une bouchée de Clermont ce week-end. Menés par un Damien Penaud en feu, les Bordelais ont frappé très fort (41-7). Pour Christophe Urios, désormais à l'ASM, les retrouvailles avec l'UBB ne se sont donc pas bien passées et en marge de cette rencontre, une polémique a également éclaté concernant Urios, insulté par un joueur adverse.

Désormais sur le banc de l'ASM Clermont, Christophe Urios retrouvait lors de la dernière journée de Top 14 l'Union Bordeaux-Bègles, son ancien club et par conséquent certains de ses anciens joueurs. Pour l'occasion, certains étaient visiblement plus remontés que jamais à l'idée de recroiser la route de l'entraîneur de 58 ans. Ça a notamment été le cas de Bastien Vergnes-Taillefer, troisième de l'UBB, qui a été filmé en train de tenir des propos déplacés, visiblement, à l'encontre d'Urios et son staff.

Top 14 : Urios humilié à l'UBB, «je sais pourquoi j'ai été viré» https://t.co/0T1oI8VakH pic.twitter.com/mudk8F0IlB — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Vergnes-Taillefer s'en prend à Urios

C'est Canal+ qui a réussi à capter le discours de Bastien Vergnes-Taillefer qui fait tant parler. Pour motiver ses coéquipiers avant ce match contre Clermont, le 3ème ligne de l'UBB a alors balancé : « C’est un vrai tournant les gars. On sait qu’on s’est ch** la semaine dernière, on a le droit. Mais là, on n’a pas le droit. 80 minutes au complet ! Mêlées, mauls… On fait fermer la gueule à ces put**** de trois quarts. Toutes nos familles sont dans le stade, alors on fait un gros match. Chacun trouve sa motivation où il veut. Pour moi, elle est toute trouvée : ces enc**** je les déteste sur le banc !’ ». Et c'est cette dernière partie, visant Christophe Urios et son staff à l'ASM, qui fait polémique.

« Tu les détestes, le mieux c'est d'aller voir Christophe Urios... »