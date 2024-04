Top 14 : Urios humilié à l'UBB, «je sais pourquoi j'ai été viré»

Jean de Teyssière

Dépassée. Face à l'UBB, l'ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios a été dominée dans tous les compartiments du jeu. Il a même fallu attendre la 73ème minute de jeu pour voir les Clermontois marquer leurs premiers points, grâce à un essai de Yohan Beregaray, transformé par Théo Giral. Sinon, Damian Penaud s'est offert un triplé face à son ancienne équipe et l'UBB a bien lancé son sprint final (41-7). A Clermont, on affiche clairement la mine des mauvais jours.

Le long tunnel du stade Chaban-Delmas a dû faire cogiter les joueurs clermontois. Quelques instants après le coup de sifflet final, officialisant la lourde défaite clermontoise (7-41), les Auvergnats arrivaient un à un dans le paddock avec la mine des mauvais jours. Il faut dire qu'en clôture de cette 21ème journée du Top 14, la bande de Christophe Urios n'a pas existé un seul instant face à la fougue offensive de Bordelais pourtant longtemps maladroits. Mais cette saison, rien ne va à Clermont.

Bordeaux retrouve le Top 6

Le sprint final commence et l'UBB était bien inspirée de gagner face à son ancien entraîneur, Christophe Urios. Face à Clermont, les hommes de Yannick Bru ont manqué de réalisme et de maîtrise technique dans le premier acte, pénalisés par un vent contraire mais rentrant tout de même aux vestiaires en menant 13-0. Damian Penaud sera ensuite l'auteur d'un formidable triplé, dont un rush de 100 mètres, parachevant le succès bonifié de Bordeaux. Louis Bielle-Barrey, rentré en cours de match a été le sauveur de son équipe sur cet essai, en défendant magnifiquement sur le capitaine clermontois Baptiste Jauneau.

Bielle-Barrey se fait taper sur les doigts

Après la rencontre, Louis Bielle-Barrey, l'ailier bordelais s'est présenté en conférence de presse et est revenu sur son match, marqué par un hors-jeu évitable l'empêchant d'inscrire un essai avant de sauver le bonus offensif en réalisant un superbe retour défensif : « Si je ne pars pas hors-jeu on marque un essai. Heureusement je me rattrape un peu de ce hors-jeu (en étant décisif sur le cinquième essai bordelais). » L'entraîneur de la défense de l'UBB, Christophe Lassucq était moins tendre avec son protégé : « Il nous coûte un essai car il hors-jeu. Il fait une erreur de cadet. Il fallait qu'il se rattrape. »

Clermont joue le maintien ?

Cette cuisante défaite clermontoise fait mal aux têtes. Au sein même du club, le son de cloche est différent quant à la suite de la saison. Le capitaine clermontois, Baptiste Jauneau, parle de « maintien » quand Urios se refuse d'évoquer ce terme : « On en a pris 40. On n'était pas venu pour ça. Donc on est déçu. Il faut repartir au combat, parce qu'on pas le temps. Mais dépité, non. Je trouvais que le groupe était prêt aujourd'hui. Le maintien ? Vos grandes théories, vos grandes phrases, je ne rentrerai pas dedans parce que ça ne m'intéresse pas. On joue le maintien, le top 6, le top 8, le top 10... Aujourd'hui, on joue pour battre le Stade français. Mais le maintien, c'est pas un gros mot pour moi. On est dans une situation où on sait qu'il faut s'en sortir . »

Aucun sentiment de revanche pour Urios face à l'UBB