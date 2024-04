Top 14 : C'est officiel, Haouas revient !

Axel Cornic

Condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales, Mohamed Haouas s’est exilé en Pro D2, où il a évolué sous les couleurs du Biarritz Olympique. Mais il va retrouver le Top 14 et surtout son ancien club de Montpellier, qui ce mardi a confirmé les rumeurs des dernières semaines.

C’est une affaire qui a énormément fait parler dans le rugby français. Cadre du XV de France de Fabien Galthié depuis des années, Mohamed Haouas a vu sa carrière connaitre un arrêt brutal à cause de ses problèmes avec la justice. En fin de contrat avec le MHR il a en effet été lâché par l’ASM Clermont Auvergne, passant finalement par la Pro D2 et le Biarritz Olympique.

Rugby : Le nouveau coup historique d’Antoine Dupont https://t.co/m5VQr9ZHcZ pic.twitter.com/XDGbFAHbYt — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Un contrat d'une saison, conditionné par un comportement exemplaire »

A l’époque, cette signature avait provoqué une vive réaction auprès des supporters du BO, puisqu'ils étaient nombreux à annoncer un boycott du club. Finalement, l'exil d’Haouas n’aura duré qu’une saison, puisque Montpellier a annoncé ce mardi son retour. « Mohamed Haouas fera son retour au GGL Stadium cet été avec un contrat d'une saison, conditionné par un comportement exemplaire » peut-on lire dans le communique officiel du club héraultais. « Le MHR fournira un soutien supplémentaire à Mohamed Haouas en dehors des terrains, en collaborant avec le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales ».

« Je suis reconnaissant de cette opportunité »