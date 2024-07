XV de France : Le clan Jégou-Auradou prépare sa contre-attaque

Axel Cornic

Convoqués par Fabien Galthié pour la tournée estivale en Amérique du Sud, Oscar Jégou et Hugo Auradou ne sont pas rentrés en France. Les deux internationaux sont en effet accusés de viol aggravé par une femme de 39 ans et son actuellement assigné à résidence en Argentine le temps que la police mène l’enquête.

Le rugby français est entaché par une affaire gravissime, puisque deux joueurs du XV de France ont été arrêtés par la police argentine et son accusé de viol aggravé. La victime présumée les accuse de faits remontant à la nuit du 6 au 7 juillet dernier, en marge d’un test-match.

Les avocats argentins ont peut-être quelque chose

Le parquet de Mendoza les a autorisés à sortir de prison pour les placer en détention en résidence surveillée et l’enquête continue, avec les avocats argentins qui semblent travailler d’arrache-pied. D’après les informations de RMC Sport, ils seraient en train de collecter des éléments assez importants, qui prouveraient vraisemblablement l’innocence d’Oscar Jégou et d’Hugo Auradou.

« Il y a encore beaucoup de chemin à faire »

Récemment interrogé par Rugbyrama, leur avocat français a laissé entendre que le plus dur commence pour les deux joueurs du XV de France. « Il y a encore beaucoup de chemin à faire » a confié Me Antoine Vey. « Le fait de leur placement sous contrôle judiciaire ne signifie pas qu’ils sont mis hors de cause. Désormais, c’est un travail pointilleux et important qui débute quant à la collecte des éléments établissant leur innocence. Ces éléments vont donner lieu à une exploitation puis au débat. Cette collecte va continuer et sera exploitée. Des analyses vont être faites. Ensuite, tout cela sera discuté dans le cadre de l’enquête. La justice argentine verra alors plus clair dans ce dossier ».