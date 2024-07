Mbappé : Le vestiaire du PSG se lâche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l’été dernier par le PSG, Arnau Tenas était arrivé libre en provenance du FC Barcelone. L’Espagnol a ainsi intégré l’effectif de Luis Enrique et a eu par la même occasion la possibilité de s’entraîner au quotidien avec Kylian Mbappé. Alors que le Français a désormais quitté Paris pour rejoindre le Real Madrid, Arnau Tenas s’est lâché sur son ex-coéquipier au PSG.

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve, celui de signer au Real Madrid. Après plusieurs échecs, cette fois aura donc été la bonne. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français n’a pas souhaité prolonger afin de pouvoir s’engager librement chez les Merengue. Mbappé aura donc passé 7 saisons sous le maillot du club de la capitale. Arrivé l’été dernier au PSG, Arnau Tenas aura donc côtoyé le néo-Madrilène durant ses derniers mois à Paris. Et forcément, interrogé par AS ce dimanche, l’Espagnol n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé.

« Notre vestiaire n’a pas été impacté par ce qui venait de l’extérieur »

« Ça a été une année difficile dans le vestiaire du PSG à cause du transfert de Mbappé ? Notre vestiaire n’a pas été impacté par ce qui venait de l’extérieur. Ça a été beaucoup plus facile que les gens pensaient. Nous avions un groupe entre Espagnols, Français, Portugais et autres spectaculaire », a dans un premier temps expliqué Arnau Tenas.

« Je me suis très bien entendu avec lui dès le premier jour »

Egalement questionné sur sa relation et les entraînements avec Kylian Mbappé, Arnau Tenas a fait savoir : « Comment ça a été avec Mbappé ? On m’a posé cette question plusieurs fois (rires). Je me suis très bien entendu avec lui dès le premier jour. Nous avons noué une belle amitié. C’est un gars fantastique, je lui souhaite le meilleur. S’entraîner avec lui c’est comme un master pour les gardiens ? Exactement. C’est difficile de l’arrêter, mais je dirais que nous sommes à 50-50 dans les duels personnels. C’est un joueur de niveau mondial et j’ai été surpris de le voir s’entraîner ».