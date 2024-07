Mbappé : Le gros coup à 200M€ du PSG !

La rédaction

Son départ était pressenti, mais son annonce a tout de même fait l’effet d’un tremblement de terre. Le 10 mai dernier, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG par une vidéo postée sur Instagram. Si la perte du Bondynois représente bien évidemment une sacrée épine dans le pied des Franciliens, elle possède l’avantage de grandement alléger les finances parisiennes. Ce seraient 200M€ qui seraient économisés chaque saison.

Le 18 août prochain, le PSG fera son retour sur les terrains de Ligue 1, face au Havre, sans Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid après sept saisons passées dans la capitale, le Bondynois laisse, sur le papier, un sacré vide dans l’attaque parisienne. Si sur le plan sportif, le départ de Mbappé représente un danger pour les pensionnaires du Parc des Princes, ces derniers vont faire de sacrées économies sans leur ex-star.

Mercato : Ce joueur veut snober Luis Enrique et le PSG https://t.co/Nya2l9nRSF pic.twitter.com/BN2R6vEccG — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

200M€ économisés chaque saison

D’après les informations de Sky Sports, le PSG réalisera d’énormes économies grâce au départ de Kylian Mbappé. Joueur le mieux payé de l’effectif parisien, le Bondynois touchait un salaire annuel estimé à 72M€ net. Ce qui signifie que le club de la capitale lui versait près du double brut. Un montant astronomique auquel s’ajoutent les juteuses primes dont pouvait profiter le joueur formé à l’AS Monaco. Au total, selon la source britannique, ce sont près de 200M€ que les pensionnaires du Parc des Princes garderont dans leurs poches chaque saison.

Un salaire moins élevé au Real Madrid

D’après AS et Marca, Kylian Mbappé serait désormais le joueur le mieux payé de l’effectif du Real Madrid, malgré un salaire en nette diminution comparé à ses émoluments parisiens. Le capitaine de l’équipe de France toucherait désormais entre 15 et 20M€ par saison. Mais son arrivée libre de tout contrat lui a permis de négocier une prime à la signature monstrueuse : près de 100M€, qui lui seront versés au cours des cinq années de son bail. À noter les 80 % de droits à l’image que détiendra le Champion du Monde 2018.