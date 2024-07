Mercato : L’OM a déjà prévu un transfert XXL pour Greenwood ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'ici la fin du mercato estival, l'OM va tenter de mettre la main sur plusieurs renforts offensifs. Après Mason Greenwood, le club marseillais pourrait rapatrier Alexis Sanchez, libre de tout contrat après son départ de l'Inter. En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé cet intérêt, tout en indiquant que ce dossier était particulièrement complexe en raison du statut d'extra-communautaire du joueur.

Parti en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang laisse un grand vide dans le secteur offensif. Malgré l’arrivée de Mason Greenwood, l’OM a vu sa force de puissance se réduire. Pour combien de temps ? En coulisses, le club marseillais s’active pour trouver un nouveau buteur. Le nom d’Alexis Sanchez revient en force. D’ailleurs, Pablo Longoria n’a pas démenti les rumeurs sur un possible retour de l’international chilien.

Vente OM : Grosse vanne en direct sur l’Arabie Saoudite https://t.co/B8HSqwXlOo pic.twitter.com/UY0b4JRHYk — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Longoria confirme pour Alexis Sanchez

« Pour dire la vérité sur Alexis, je ne peux seulement dire que des choses positives sur lui. En même temps, c’est vrai que maintenant, on doit reconstruire le secteur offensif de l’équipe. Il y a eu des départs et il y aura des départs. On doit remplacer. Après, ce sont différentes stratégies que l’on veut mettre en place. Et c’est vrai que les liens avec son lui et son entourage sont aussi des liens qui sont en place » a confié le président de l’OM lors de la présentation de Mason Greenwood.

Un renfort de choix pour Greenwood ?

Selon le journaliste Romain Canuti, Alexis Sanchez pourrait être une bonne pioche pour l’OM car il pourrait s’entendre idéalement avec Mason Greenwood. « Il faut penser à la vision de De Zerbi. Dans son schéma, où il aime bien un 4-3-3 avec un numéro neuf qui décroche, ça fait merveille. Parce que du coup tu as un Alexis Sanchez dans l’axe qui peut faire briller un Greenwood à droite et pourquoi pas un autre élément à gauche. La chose qui bloque vraiment est le fait qu’il soit extra-communautaire puisque l’OM en a déjà trois (Murillo, Luis Henrique et Greenwood) » a-t-il confié sur RMC.