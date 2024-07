OM : Greenwood balance tout sur la polémique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi après-midi, Mason Greenwood était officiellement présenté face à la presse en tant que nouveau joueur de l’OM. Logiquement, l’ancien prodige de Manchester United n’a pas évité les questions autour de son accusation pour violences conjugales et tentative de viol remontant à 2022. Le nouveau numéro 10 du club phocéen a affirmé vouloir se concentrer sur le terrain.

L’OM vient de boucler un énorme coup. Ce jeudi, le club marseillais a officialisé l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United contre 31M€. Nouveau numéro 10 du club phocéen, l’ancien prodige des Red Devils débarque cependant à Marseille avec beaucoup de polémique l’entourant. Car au début de l’année 2022, l’actuel joueur de 22 ans a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa petite amie. Des images montrant cette dernière marquée par les coups avaient alors fait le tour des réseaux sociaux.

Mercato - OM : L’agent d'un joueur dénonce une fake news ! https://t.co/y5Vy3LDg76 pic.twitter.com/5EyMK8EKXt — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple »

Ce jeudi déjà, Mason Greenwood revenait sur cette sombre affaire auprès de la Provence : « Je ne veux entrer dans aucune polémique, j’ai déjà exprimé mon ressenti l’année dernière. Aujourd’hui, tout cela est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille ».

« J’ai envie d'aller de l'avant »

Officiellement introduit en tant que nouveau joueur de l’OM ce vendredi après-midi, l’ailier anglais est de nouveau revenu sur cette polémique : « Je comprends les questions, je ne veux pas trop en parler ni de rentrer dans les débats et les polémiques. J’en ai déjà parlé jeudi avec les supporteurs et j’en ai parlé la saison passée. J’ai envie d'aller de l'avant, j’ai envie de faire partie de l’Olympique de Marseille. Je veux que moi, ma compagne et ma petite fille soyons heureux à Marseille. Mon intention c’est vraiment de me concentrer sur la partie footballistique », a déclaré Greenwood en conférence de presse.