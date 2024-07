Vente OM : Grosse vanne en direct sur l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian ne s'est pas fait que des amis sur les réseaux sociaux et dans le milieu du journalisme en annonçant l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille. Correspondant à Marseille pour le quotidien L'Equipe, Mathieu Grégoire n'a pas hésité à blaguer sur les nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM, dont certaines proviennent de Vézirian.

Le vieux serpent de mer de la vente de l’OM refait surface. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian en est certain : l’Arabie Saoudite va débarquer à Marseille. En réalité, les investisseurs saoudiens devraient faire partie d’un consortium international, aux côtés de personnalités de la ville comme par exemple Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM. Au cours d’un nouveau live Twitch diffusé il y a quelques jours, Thibaud Vézirian en a remis une couche sur ce dossier, qui s'éternise.

Vézirian confirme ses informations sur la vente de l'OM

Le journaliste disposerait de nombreuses preuves dans ce dossier. « La vente de l’OM ? Je suis tout aussi impatient que vous. Toutes les preuves (sic), les confirmations (sic) sont là, mais ensuite qu’est-ce que vous voulez que je dise. Dès le départ j’avais prévenu, les affaires sont les affaires et on sait comment ça se passe » a déclaré Vézirian. Sauf que ce feuilleton a débuté il y a quatre ans et force est de constater que Frank McCourt n’a pas vraiment l’intention de céder sa place à la tête de l’OM.

Vézirian se fait tacler

Invité sur le plateau de Football Club Marseille, Mathieu Grégoire n’a pas hésité à épingler Thibaud Vézirian en évoquant le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite. « Je reviens de Riyad. J’ai même cinq feux verts, comme en Formule 1. C’est confirmé, on peut y aller… Je parle d’Aubameyang. Tu pensais que je parlais du projet sous-marin. Pour ça, encore quelques années » a confié le journaliste de L’Equipe dans des propos rapportés par Foot 01.