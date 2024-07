Vente OM : «J’ai les preuves», l’Arabie Saoudite arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les récents démentis ainsi que l’absence d’officialisation, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que ce n’est qu’une question de temps avant que la vent de l’OM ne soit officialisée. Le journaliste en rajoute d’ailleurs une nouvelle couche assurant qu’il a des preuves de l’arrivée de l’Arabie Saoudite.

Depuis de très longs mois, la vente de l'OM affole les fans du club phocéen sans que rien ne soit officiel pour le moment. Et pourtant, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que l'Arabie Saoudite arrive à Marseille et que le dénouement est proche. Il en a une nouvelle fois rajouté une couche, précisant qu'il avait des preuves.

Coup de théâtre pour la vente de l’OM https://t.co/ldOfUFy9qw pic.twitter.com/EQNW3ZDgQJ — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Vézirian confirme pour la vente de l'OM

« La vente de l’OM ? Je suis tout aussi impatient que vous. Toutes les preuves (sic), les confirmations (sic) sont là, mais ensuite qu’est-ce que vous voulez que je dise. Dès le départ j’avais prévenu, les affaires sont les affaires et on sait comment ça se passe », lâche le journaliste sur sa chaîne Twitch avant de poursuivre.

«Toutes les preuves, les confirmations sont là»

« Maintenant, si vous êtes supporters de foot et que vous êtes fixés sur le calendrier sportif, avec des matchs semaine après semaine, et bien ce n’est pas ça les affaires. Donc, oui vous avez le droit d’être impatients et de vous agacer de la situation, de voir les aberrations et les mensonges qui sont faits aux supporters, mais je n’y peux rien. C’est comme ça... », ajoute Thibaud Vézirian.