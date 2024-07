OM : «Peut-être un petit hic» avec De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM a mis du temps avant de trouver son nouvel entraîneur, mais le club phocéen a fini par réaliser un coup XXL. Alors que cela semblait impossible initialement, Pablo Longoria a réussi à convaincre Roberto De Zerbi de poser ses valises à Marseille. Après Brighton, l'Italien prend donc les commandes de l'OM. Une arrivée de De Zerbi qui soulève toutefois certaines interrogations...

Le départ de Jean-Louis Gasset planifié pour la fin de la saison, l'OM s'était rapidement en quête d'un nouvel entraîneur. Après avoir pensé à Paulo Fonseca puis à Sergio Conceiçao, le club phocéen s'est finalement offert les services de Roberto De Zerbi. A 45 ans, l'Italien fait partie de cette nouvelle génération prometteuse d'entraîneurs. A voir maintenant ce que cela va donner pour l'OM.

« On m’a dit qu’il pouvait parfois être surprenant »

Pour Free Ligue 1, Rio Mavuba a réagi à l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM. Intrigué par le manque d'intérêt des gros clubs pour l'Italien, il a confié : « Je pense, qu’à mon avis, on n’est pas au bout des surprises avec lui. Dans le bon sens ? Ça peut être dans le bon, dans le très bon même, je pense que les supporters marseillais se mettent à rêver. Si on parle du PSG, le départ de Mbappé, ça donne de l’espoir aux Marseillais, ils n’ont pas de Coupe d’Europe et ont un grand entraîneur qui arrive. Mais après, je me pose une autre question, c’est il fait une super saison à Brighton, mais il ne reste pas, les grands clubs ne vont pas le chercher. Il vient à l’OM, je me dis il y a peut-être un petit hic. On m’a dit qu’il pouvait parfois être surprenant, prendre des décisions dans le courant de l’année. J’attends de voir ce que ça va donner avec Marseille ».

« Personne ne voulait de lui en Europe »

Rio Mavuba n'est d'ailleurs pas le seul à voir cette interrogation à propos de Roberto De Zerbi. En effet, Daniel Riolo avait lui confié : « De Zerbi ? On est tous très content qu’il arrive à l’OM. Je ne voulais pas dire « mais », il y a juste une réalité objective, personne ne voulait de lui. C’est une question à se poser. Pourquoi personne ne voulait de lui alors que c’était un entraîneur il y a 2-3 ans qui avait une hype énorme ? Personne ne voulait de lui en Europe, c’est une réalité. Et l’OM, à aucun moment, n’a pensé à l’avoir. C’est le grand paradoxe de cette histoire. D’abord l’OM n’y a pas cru une seconde, ils ne se sont même pas mis dessus, ça leur est tombé dessus par le biais d’une discussion et ensuite une approche. Mais De Zerbi n’a eu aucune proposition, surtout en Angleterre, sa réputation était devenue extrêmement négative. C’est un mec qui est très dur à gérer ».