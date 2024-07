«La chair de poule», Guendouzi fait une confidence sur l'OM

Jean de Teyssière

Jouer pour l’OM est souvent quelque chose de particulier pour les joueurs. Le stade Vélodrome est réputé comme étant l’un des stades européens ou la ferveur se fait le plus sentir. Matteo Guendouzi aura porté le maillot marseillais durant trois saisons et révèle que défendre les couleurs marseillaises au stade Vélodrome est vraiment quelque chose d’incroyable dans une carrière.

Entre 2021 et 2024, Matteo Guendouzi a porté le maillot de l'OM. Le milieu de terrain était l’un des chouchous du stade Vélodrome et n’a jamais cessé de clamer son amour pour ce club. Même en y évoluant plus.

«J’avais la chair de poule»

Dans une interview accordée au Média Carré, Matteo Guendouzi a été interrogé sur la ferveur du stade Vélodrome : « En fait, le simple fait de jouer sur ce terrain (le Vélodrome), pour l’OM, en tant que joueur c’est la plus belle chose qui puisse t’arriver. Mon premier match au Vélodrome, c’est un match amical. Dernier match de préparation. Il y avait 25-35 000 personnes ! Pour un match amical ! Le son que j’entendais… J’ai dit ‘mais ce n’est pas possible’. Je ressens vraiment cette ferveur. L’un de mes premiers matchs, c’est contre Bordeaux. Stade complet, ambiance extraordinaire. Je n’entendais même plus mes coéquipiers sur le terrain. J’avais la chair de poule. Je me disais ‘mais oh là là, c’est vraiment un truc de fou’ ! »

«Tu te sens plus fort que tout»

« J’ai eu la chance de marquer très rapidement contre Saint-Étienne. J’ai couru partout, j’ai sauté dans le grillage, j’ai vu tout le stade se lever… Je ne savais plus où j’étais. Je pense qu’en Europe, cette ferveur qu’il y a pour l’OM et les émotions que tu ressens, que tu es un joueur de l’OM sont décuplées. Tu te sens vraiment plus fort que tout, poursuit l’ancien milieu de terrain de l’OM. J’ai fait pas mal de très beaux stades, pas mal de belles ambiances, mais l’OM et la ferveur qu’il y a ici, au Vélodrome, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. »