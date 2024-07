Mercato : Il balance deux noms pour le prochain gardien de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pau Lopez ne gardera pas les cages marseillaises la saison prochaine. Le portier espagnol aurait donné son accord à Côme pour un prêt avec option d'achat. L'OM cherche à le remplacer et aurait coché deux noms, celui de Filip Jørgensen (Villarreal) et Álvaro Valles (Las Palmas). Dans les prochains jours, le club marseillais tranchera entre ces profils.

Un nouveau gardien de but est attendu à l’OM puisque Pau Lopez ne poursuivra pas son aventure. Le portier espagnol est attendu à Côme, où il devrait être prêté avec option d’achat. Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait annoncé le début des recherches à ce poste.

Longoria avait annoncé la couleur

« Tous les changements sont pensés collectivement avec la direction sportive du club, l’avis de mon conseiller Benatia et l’opinion du coach. Après, on prend des décisions. Sur le gardien, c’est vrai qu’il y a des discussions en cours avec un club pour la sortie de Pau Lopez. Si on trouve un bon remplaçant en gardant les intérêts du club, on prendra une décision.» avait déclaré le président de l’OM.

Deux noms sont confirmés

Aujourd’hui, deux noms seraient sur la short-list de Pablo Longoria. A en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le président de l’OM suivrait Filip Jørgensen et Alvaro Valles, deux portiers qui évoluent en Espagne. Il pourrait cohabiter avec un compatriote, Ruben Blanco, toujours très apprécié au sein du club.