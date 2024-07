Real Madrid : Le vestiaire se lâche sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Kylian Mbappé ne découvre le stade Santiago Bernabeu. Mardi à midi, le joueur français sera présenté à la presse et débutera, officiellement, son aventure au Real Madrid. Il devrait ensuite intégrer le groupe de Carlo Ancelotti et faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, impatients de le découvrir.

Le changement, c’est maintenant pour Kylian Mbappé. Le nouveau joueur du Real Madrid va découvrir un nouvel environnement, un nouveau championnat, mais aussi un nouveau pays. L’international fera, aussi, connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, notamment Andriy Lunin et Dani Carvajal, qui se sont confiés sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Le Real Madrid est impatient

De son côté, le portier ukrainien espère découvrir le véritable Mbappé, celui qui se cache derrière le joueur. « Je me réjouis surtout sur le plan personnel, parce que nous le connaissons tous en tant que joueur. Je veux le voir à l’entraînement, au quotidien ? Parce qu’en match, il sera toujours le même, voire meilleur, dit le gardien de 25 ans. Mais je veux vraiment le découvrir en tant que personne. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et c’est intéressant d’avoir cette opportunité dans la vie, de voir comment il est en dehors des caméras, dans sa vie privée ? Il ne reste plus beaucoup de temps pour apprendre à le connaître » a lâché Lunin lors d’un entretien accordé à Marca.

« Kylian va apporter beaucoup de choses »

De son côté, Carvajal n’a aucun doute sur son adaptation au sein de sa nouvelle équipe. « Nous lui souhaitons la bienvenue, c’est un transfert fantastique et nous pouvons espérer de nombreux succès avec lui. Son intégration sera très bonne. Il parle déjà parfaitement l’espagnol. Kylian va apporter beaucoup de choses. Nous avons un vestiaire fantastique et nous allons l’accueillir à bras ouverts. C’est vrai que ça ne sera pas facile pour Mbappé. Nous venons de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Les objectifs sont très élevés » a lâché l’international espagnol ce vendredi.