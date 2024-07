Équipe de France : Riolo fracasse Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un Euro 2024 particulièrement décevant avec l’équipe de France, Kylian Mbappé était pourtant attendu au tournant après sa saison très compliquée au PSG. Et Daniel Riolo, très amer après le capitaine des Bleus, n’a pas hésité à le tacler sur son évolution des derniers mois.

Hormis un but inscrit sur penalty contre la Pologne, Kylian Mbappé n’a pas réussi à trouver le chemin des filets durant cet Euro 2024. Un véritable constat d’échec pour le capitaine de l’équipe de France, qui souhaitait pourtant marquer cette compétition, surtout après sa saison délicate au PSG où il a dû gérer une rupture houleuse avec son ancienne direction. Mbappé se retrouve désormais au cœur des critiques, et notamment de la part de Daniel Riolo qui a critiqué son Euro au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.

« Ce joueur extraordinaire n'existe plus »

« Des mecs de côté comme lui qui sont à la fois capables d'accélérer et de frapper, d'enrouler, d’ouvrir le pied, fermer le pied... Il n'y en a pas d'autres. Mais là, ce joueur-là, il n'existe plus. Son occasion pour revenir à 2-2 à 10 minutes de la fin contre l'Espagne, si c'est Kylian Mbappé, elle va sous la barre. Là, elle est partie dans la tribune. Le Kylian Mbappé que j'ai connu n'existe plus, pour moi c'est un souvenir ! Sa reprise de volée en finale 2022 qui nous a tous scotchés, ce qu'il a fait sur la fin de match, le péno... Pour moi ce joueur extraordinaire n'existe plus. Le Mbappé qui m’a toujours stupéfait n'existe plus », lâche Riolo.

« Quand tu veux toute la lumière… »

« Mbappé n’a pas le droit d'arriver dans cet état-là à l'Euro. Il n’a pas le droit de se présenter comme il s'est présenté ici. C'est ça le vrai souci. Il n’a pas été digne du capitanat. Il n’a pas eu des performances à la hauteur. Quand tu veux toute la lumière, tu dois assumer quand ça te tombe dessus », poursuit l’éditorialiste de RMC Sport, très remonté contre Kylian Mbappé. Le message est passé.