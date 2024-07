Euro 2024 : Mbappé tente un coup de poker, c’est raté

Jean de Teyssière

Ce dimanche soir se jouera la finale de l’Euro 2024. L’Espagne affrontera l’Angleterre, qui dispute sa deuxième finale successive, après celle perdue face à l’Italie en 2021. Les Bleus auraient pu disputer cette rencontre mais ont été éliminés par la Roja, malgré un Kylian Mbappé sans masque, qui l’avait tant gêné durant cet Euro.

L’Euro 2021 de Kylian Mbappé était raté et il n’a pas semblé faire mieux en 2024. Capitaine de l’équipe de France, l’ancien joueur du PSG n’a pas réussi à porter l’attaque tricolore sur ses épaules, que ce soit avec ou sans masque.

«Jouer avec un masque est une horreur absolue»

En conférence de presse, Kylian Mbappé avait évoqué le port du masque suite à son nez cassé et a avoué ne pas du tout apprécier cet équipement : « Je ne pensais pas mais jouer avec un masque est une horreur absolue. J'ai changé car il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est vraiment compliqué car ça limite la vision, la sueur reste bloquée donc il faut l'enlever pour que ça coule. Les premiers jours, j'avais l'impression que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP... Je voyais les gens et j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui jouais. Dès que je pourrai l'enlever, je vais l'enlever. Maintenant, je n'ai pas le choix, je ne vais pas jouer sans. C'est chiant. Vous avez vu que j'ai changé cinq fois mais il n'y a pas eu toutes les photos, j'ai changé plus que ça. Ma compétition va être comme ça et ce ne sera pas une excuse car je ne peux jouer que comme ça, je dois dire merci au masque. »

«J’en avais ras-le-bol»

Au coup d’envoi d’Espagne-France, Kylian Mbappé apparaissait sans masque pour la première fois depuis son nez cassé lors de la première rencontre contre l’Autriche. Une décision qui aurait pu jouer en sa faveur, vu les critiques qu’il faisait sur cet équipement de protection. Après la rencontre, il s’est exprimé sur cette absence de masque : « Jouer sans le masque ? Avant le match, on a pris la décision, j'en avais ras-le-bol du masque. J’ai demandé au doc si je pouvais et il m’a dit que je faisais ce que je voulais. » Une décision qui n’aura pas changé grand chose…