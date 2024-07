Équipe de France : Deschamps doit-il continuer avec les Bleus ?

La rédaction

Suite à l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne, Philippe Diallo a annoncé publiquement que Didier Deschamps resterait et place et honorerait donc son contrat qui court jusqu'en 2026. Mais est-ce le bon choix selon vous ? Le président de la FFF devrait-il plutôt opter pour un autre profil, comme celui de Zinedine Zidane ? C'est notre sondage du jour.

Engagé jusqu'en 2026 avec la Fédération Française de Football, Didier Deschamps doit-il continuer son règne jusqu'à la prochaine Coupe du Monde ? Les Bleus viennent d'être éliminés en demi-finale de l'Euro 2024 par l'Espagne (1-2) et ont été critiqués tout au long de la compétition pour leur manque cruel d'efficacité tout au long de la compétition, avec un seul but marqué par un attaquant français dans le jeu. Mais Philippe Diallo, le président de la FFF, a apporté un élément de réponse sur Deschamps...

Diallo maintient Deschamps en poste

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, le patron de la FFF a indiqué qu'il souhaitait continuer l'aventure avec Didier Deschamps, en place à la tête des Bleus depuis 2012 : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », confie Diallo. Mais est-ce vraiment le bon choix ?

Zidane, Henry... Les autres options pour l'équipe de France

Selon vous, le président de la FFF aurait-il plutôt intérêt à se tourner vers Zinedine Zidane, qui attend patiemment son heure depuis son départ du Real Madrid en 2021 et qui rêve de retrouver l'équipe de France ? Miseriez-vous plutôt sur Thierry Henry, actuel coach des Espoirs et qui a lui aussi été une légende des Bleus durant sa carrière de joueur ? Ou bien faut-il plutôt opter pour un outsider comme Willy Sagnol, Hervé Renard, voire même un coach étranger ?

Faites votre choix !