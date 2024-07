Zidane - Équipe de France : La mèche est déjà vendue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La question de l’avenir de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France a rapidement fait débat mardi soir après l’élimination de l’Euro 2024, contre l’Espagne. Zinedine Zidane est fortement réclamé pour le poste, et l’un de ses anciens coéquipiers a d’ailleurs vendu la mèche pour ce qu’en pense le principal intéressé.

Interrogé par L’EQUIPE après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024, Philippe Diallo a mis les choses au clair en maintenant Didier Deschamps au poste de sélectionneur : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission ». Pourtant, un autre profil est réclamé…

Le clan Zidane répond pour l'équipe de France ! https://t.co/TlYSikF8A0 pic.twitter.com/O7HraCifUx — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Zidane attendu chez les Bleus ?

De nombreux observateurs ont clairement affiché leur envie de voir Zinedine Zidane venir succéder à Deschamps sur le banc de l’équipe de France dès cet été. Mais l’ancien coach du Real Madrid serait-t-il attiré par cette perspective ?

L’EDF parmi les trois options de Zidane

Thomas Gravesen, ancien coéquipier de Zidane au Real Madrid, avait fait une annonce choc à ce sujet en mars sur Discovery + : « Il m’a dit qu’il ne pourrait accepter que deux emplois et demi. L'OM, le Real Madrid et l’équipe de France. Je lui ai également demandé s’il était prêt à reprendre un poste d’entraîneur. Et là, il a dit qu’il serait intéressé par ces trois options là ». En clair, Zidane dirait forcément oui aux Bleus cet été.