Deschamps - Équipe de France : Gros malaise dans le vestiaire ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est bien parti pour rester en poste jusqu’à l’été 2026 comme le président de la Fédération française de football Philippe Diallo l’a assuré après l’élimination de l’équipe de France à l’Euro. Et pourtant, le sélectionneur des Bleus diviserait le vestiaire après le championnat d’Europe.

Didier Deschamps ne fait clairement plus l’unanimité. Elle semble loin l’épopée russe de 2018 qui s’était soldée par une deuxième étoile après le premier titre mondial glané en 1998. Le sélectionneur de l’équipe de France, en poste depuis 2012, commence à avoir de plus en plus de détracteurs dans le paysage du football et dans les médias. Il n y a qu’à se rappeler de la question posée par un journaliste suédois en conférence de presse lundi avant la demi-finale de l’Euro perdue contre l’Espagne (1-2) sur le jeu « ennuyant » des Bleus. Didier Deschamps lui avait répondu de changer de chaîne si l’ennui était trop grand.

Deschamps : «Au coach de décider», une retraite pour Griezmann ? https://t.co/knzeReZNrp pic.twitter.com/JTZ8Su6hpw — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Le vestiaire divisé ?

Au final, pendant l’Euro, l’équipe de France n’a certainement pas survolé les débats et a été remise en question par le grand public, mais il semblerait que ce mécontentement ait directement touché les joueurs de Didier Deschamps. Ou du moins, une poignée des éléments composant le vestiaire des Bleus à en croire les informations du Parisien. En privé, quelques joueurs de l’équipe de France contesteraient la méthode Deschamps et sa vision pragmatique du football quand bien même cette « fronde » serait minoritaire.

Deschamps ne se sent pas menacé

Didier Deschamps ne se sentirait pas menacé pour autant. Outre le fait que le président de la Fédération française de football ait annoncé ces dernières heures à L’Équipe qu’il sera maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme de son contrat en 2026, Didier Deschamps aurait la ferme intention de continuer à gérer les Bleus quand bien même il sera régulièrement remis en question selon Le Parisien.