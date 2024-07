Équipe de France : Deschamps lâché par son vestiaire ?

Pierrick Levallet

Si l’équipe de France a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale de l’Euro 2024, le tournoi des Bleus n’aura pas été une franche réussite pour autant. Le jeu produit par les hommes de Didier Deschamps en a déçu plus d’un. Les choix du sélectionneur tricolore ont d’ailleurs suscité quelques interrogations chez les supporters, mais aussi dans le vestiaire.

L’Euro 2024 n’aura pas été une franche réussite pour l’équipe de France. Même s’ils ont atteint les demi-finales, les Bleus n’ont pas su convaincre leur monde. Le jeu déployé par les hommes de Didier Deschamps laissait à désirer. Le sélectionneur de l’équipe de France a donc naturellement été pointé du doigt et placé sous le feu des critiques.

L'Euro 2024, un échec pour Deschamps ?

Les choix de Didier Deschamps ont notamment été vivement remis en question. Les supporters français n’ont par exemple pas vraiment compris le temps de jeu aussi important de Marcus Thuram, ou au contraire condamner des éléments comme Olivier Giroud ou Bradley Barcola à se contenter de bouts de matchs. Le positionnement d’Antoine Griezmann, qui a joué au milieu de terrain, en 10 et ailier droit dans cet Euro 2024, a également suscité quelques interrogations. Même en interne, les joueurs n’ont pas toujours compris les décisions de Didier Deschamps.

L'équipe de France ne valide plus ses idées

Comme le rapporte MARCA, le sélectionneur de l’équipe de France semble avoir été lâché par son groupe dans cet Euro 2024. Les idées de Didier Deschamps ne font plus vraiment l’unanimité dans le vestiaire tricolore comme cela a pu être le cas par le passé. En 2018, un véritable sentiment de sérénité régnait en équipe de France concernant les choix tactiques de Didier Deschamps. Six ans plus tard, ce ne serait plus vraiment le cas. À voir maintenant si le sélectionneur des Bleus saura reconquérir son groupe avant la Coupe du monde 2026.