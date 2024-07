Équipe de France - Deschamps : Le rêve Zidane est terminé ?

Thomas Bourseau

La troisième ne fut pas la bonne pour Didier Deschamps et sa quête de l’Euro en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Le champion du monde 98 multiple ses détracteurs. Daniel Riolo demande la venue de Zinedine Zidane, mais il n’en sera rien pour le moment d’après les propos tenus par Philippe Diallo.

Didier Deschamps est une nouvelle fois passé à côté de l’Euro après une finale perdue en 2016 contre le Portugal (0-1), une déception en 1/8ème de finale de l’édition 2021 contre la Suisse aux tirs au but (3-3, puis 4-5) et à présent, une demi-finale manquée contre l’Espagne (1-2). Sous contrat jusqu’à l’été 2026 en équipe de France, Deschamps a une nouvelle fois été critiqué par Daniel Riolo.

Le clan Zidane répond pour l'équipe de France ! https://t.co/TlYSikF8A0 pic.twitter.com/O7HraCifUx — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Daniel Riolo : «Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France»

L’éditorialiste de RMC a encore réclamé son départ. « Le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question... Stop. Ça suffit. Va-t'en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose ». Pendant l’émission de mardi soir de l’After Foot, Daniel Riolo a mentionné le nom de Zinedine Zidane pour la suite, mais sait que Didier Deschamps ne laissera rien passer.

« Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Lui il est contre cette idée-là. Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte ».

Philippe Diallo : «Didier poursuivra sa mission»

Et puis de toute manière, il n’est pas question de changer de sélectionneur pour l’équipe de France selon Philippe Diallo. « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission ». a confié le président de la Fédération française de football à L’Équipe.