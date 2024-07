Griezmann - Mbappé : Deschamps a eu tout faux ?

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann aurait pu être le successeur naturel d’Hugo Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France, de par son importance dans le groupe de Didier Deschamps et sa longévité chez les Bleus au moment de la décision du sélectionneur favorable à Kylian Mbappé en mars 2023. Et après un Euro compliqué, Griezmann en aurait « gros sur le coeur » selon Florent Gautreau.

En mars 2023, moment du premier rassemblement de l’équipe de France après la défaite en finale de Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, puis 2-4), Didier Deschamps profitait de ladite trêve internationale afin de nommer Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris.

«Griezmann en a gros sur le coeur»

Le sélectionneur Didier Deschamps a tranché dans le vif alors que le choix évident, de par sa longévité et son omniprésence dans les compétitions depuis le début de l’ère-Deschamps, était qu’Antoine Griezmann bénéficie du brassard de capitaine. Après la première compétition de Kylian Mbappé en tant que leader de l’effectif, qui s’est soldée par une élimination en demi-finale de l’Euro face à l’Espagne mardi (1-2), Florent Gautreau a dressé un constat lourd de sens sur les ondes de RMC.

« On sent un Griezmann déçu, agacé parce qu’il a vécu un Euro très traumatisant à mon avis avec Deschamps et ses choix. Griezmann en a gros sur le coeur. Il a quand même dit, et ce n’était pas lui sur le terrain au début : on a manqué d’intensité et il a dit que dès le deuxième but, ils ont vu que les Espagnols étaient plus forts et qu’ils ne reviendraient pas ».

«Mbappé ? Je pense que ce n’est pas un très bon capitaine dans ces moments-là»

« Il y a un manque de leaders aussi. Parce que cette équipe qui est costaud comme ça d’apparence, Mbappé en dehors de tous les défauts et les choses qui faut lui reprocher, je pense que ce n’est pas un très bon capitaine dans ces moments-là. Et Griezmann doit savoir qu’on lui a retiré le capitanat ». a conclu le journaliste de RMC pendant l’émission de mardi soir de l’After Foot.