Deschamps : «Au coach de décider», une retraite pour Griezmann ?

L’équipe de France se devait de venir à bout de l’insouciante sélection espagnole pour valider son billet pour la finale de l’Euro dimanche à Berlin. Néanmoins, mardi soir (1-2), La Roja était tout bonnement trop forte pour les Bleus selon Antoine Griezmann qui a interpellé Didier Deschamps au sujet d’une éventuelle retraite internationale.

Antoine Griezmann est devenu en janvier 2024 le meilleur buteur de l’histoire de l’Atletico de Madrid. En mars dernier, alors qu’il était sur une série de 84 apparitions de suite en équipe de France, le champion du monde 2018 se devait de quitter les Bleus pendant le rassemblement en raison d’une blessure à la cheville qui a mis un terme à ladite série.

«On n’a pas été bons dans le pressing»

Et depuis, Antoine Griezmann ne semble plus vraiment être le chouchou de Didier Deschamps qui n’a pas manqué de le remettre à sa place en lui assénant diverses critiques sur ses choix pendant les matchs et notamment contre la Pologne, rencontre qu’il avait disputé sur le banc de touche. Pas titularisé contre l’Espagne mardi soir dans le cadre de la demi-finale de l’Euro à Munich, Antoine Griezmann est entré en cours de match, moment où il était quasiment déjà plié en raison de la supériorité de La Roja. L’équipe de France est donc éliminée de la compétition et face aux médias et dans des propos rapportés par La Provence, Griezmann a lâché ses vérités sur cet échec. « On n’a pas été bons dans le pressing, on a eu des occasions mais très peu de monde dans la surface. Donc c’est difficile. On a le talent et le cerveau pour s’habituer à tout. Ce n’est pas passé malgré les 20 très bonnes premières minutes. On rêvait tous d’aller en finale. Imaginez notre déception. On a très bien commencé. Le deuxième but nous a coupé les jambes et le moral ».

«Au coach de décider. Moi, j’ai toujours envie»

Interrogé sur une éventuelle retraite internationale comme son ami Olivier Giroud, Antoine Griezmann n’a pas apprécié le timing de la question dans la foulée de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro : « Oh les gars », avant de poursuivre avec un « Au coach de décider. Moi, j’ai toujours envie ». La balle est donc dans le camp de Didier Deschamps...