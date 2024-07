Mbappé - Griezmann : Nouveau malaise en équipe de France ?

Pierrick Levallet

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé vivent un calvaire dans cet Euro 2024. Les deux stars de l'équipe de France n'évoluent pas vraiment au niveau auquel ils étaient attendus, bien au contraire. Un certain malaise semble d'ailleurs s'être de nouveau installé entre le nouveau joueur du Real Madrid et l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Après la Coupe du monde 2022, un grand changement a eu lieu en équipe de France. Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Didier Deschamps a alors du se trouver un nouveau capitaine. Antoine Griezmann était annoncé comme le favori, mais le sélectionneur des Bleus a finalement donné le brassard à Kylian Mbappé.

Mbappé nommé capitaine des Bleus

Un malaise avait alors éclaté dans le vestiaire de l'équipe de France, Antoine Griezmann ayant eu du mal à digérer cette décision. Le joueur de 33 ans avait néanmoins réussi à surmonter cela. Mais ses prestations dans cet Euro 2024 laissent penser qu’il ne s’est pas encore totalement remis du choix de Didier Deschamps.

Griezmann n'a pas encore digéré