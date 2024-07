Griezmann - Mbappé : Deschamps doit gérer un malaise à l'Euro 2024

Pierrick Levallet

Bien que qualifiée en demi-finale de cet Euro 2024, l'équipe de France déçoit quand même ses supporters. Kylian Mbappé, qui n'a inscrit qu'un seul but jusqu'à présent, peine à briller. Antoine Griezmann lui non plus n'est pas vraiment au sommet de sa forme. Il faut dire que l'attaquant de l'Atlético de Madrid semble vivre en plein malaise chez les Bleus.

L’Euro 2024 n’est pas vraiment satisfaisant pour les supporters de l’équipe de France. Si les Bleus sont en demi-finale de la compétition et affronteront l’Espagne ce mardi, les hommes de Didier Deschamps peinent à convaincre dans le jeu. Et un joueur cristallise les inquiétudes du côté des supporters français : Kylian Mbappé.

Mbappé galère dans cet Euro 2024

Le nouveau joueur du Real Madrid est à la peine depuis le début de l’Euro 2024. Avec seulement un but inscrit dans cet Euro 2024, sur penalty, Kylian Mbappé inquiète et en déçoit même certain. Mais il n’est pas vraiment le seul élément de Didier Deschamps à alerter dans le tournoi.

Griezmann accuse le coup aussi